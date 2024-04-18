Надежда Тихонова хочет баллотироваться на пост губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля, ФедералПресс. Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» в Петербурге Надежда Тихонова будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга в сентябре 2024 года.
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