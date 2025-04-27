В МВД РФ назвали способы распознавания дипфейков

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 27 апреля рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой дипфейка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии