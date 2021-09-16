Посол Ирана: санкции должны быть немедленно отменены

15 сентября посол Ирана в Лондоне Мохсен Бахарванд заявил, что Исламская Республика не доверяет США, и возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД, требует практической и поддающейся проверке отмены введенных санкций.