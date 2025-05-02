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Россия не забирает чужое, а возвращает своё

Россия не забирает чужое, а возвращает своё

Ростислав Ищенко *** Россия прирастала территориями во всех направлениях. Но если колонизация Сибири русскими переселенцами происходила во многом как естественный процесс движения испытывавшего земельный голод разраставшегося крестьянства, то южные регионы – Новороссию, Россия долго и целенаправленно завоёвывала.

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Комментарии
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Александр
Справедливо.
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