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Четыре министерства РФ поддержали эксперимент по дистанционной продаже российского вина

Четыре министерства Российской Федерации — Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин — поддержали идею проведения эксперимента по дистанционной продаже российского вина.

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