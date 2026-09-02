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История и археология: Как сумел убедить ФБР, что побывал в 2036 году, превратив 800$ в 350 млн магнат из будущего: Странная история Эндрю Карлссина

История и археология: Как сумел убедить ФБР, что побывал в 2036 году, превратив 800$ в 350 млн магнат из будущего: Странная история Эндрю Карлссина

Путешествия во времени — излюбленный сюжет писателей-фантастов, а поклонники только и мечтают о том, чтобы совершить подобное в жизни.

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