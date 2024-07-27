День Ангела: как украинские фашисты убивали детей Донбасса

27 июля – скорбная дата в истории России – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. И хотя этому памятному дню всего два года – он был учрежден указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным для увековечения памяти о погибших в ходе конфликта в Донбассе детях лишь в 2022-м, кажется, что он сопровождал нас всегда, с первых дней войны, когда украинская авиация и артиллерия начала уничтожать население республик вне зависимости от пола и возраста.