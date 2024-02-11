Заливаем мандарины жидким тестом и выпекаем обалденный десерт

Этот вкуснейший пирог с мандаринами непременно станет вашим любимым десертом в зимний период года. Очень ароматный, мягкий, в меру сладкий и лёгкий в приготовлении — скорее записывайте этот рецепт! Аппетитный и очень простой мандариновый пирог украсит и дополнит любой стол.