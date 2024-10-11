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Царьград

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Вучич подписал декларацию в поддержку Украины после корректировки пунктов против России

Вучич подписал декларацию в поддержку Украины после корректировки пунктов против России

Сербия подписала хорватскую декларацию по Украине лишь после изменения нескольких пунктов, касающихся России.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Надо бы заменить там Сербии понятие &quot;помощь&quot; на &quot;содержание&quot;. Помогать здесь нужно только тем, у кого в башке присутствует лишь позитив. Хохлы же  в данном случае, увы, не достигли в этом вопросе понимания... &quot;Что не зьим, то надкусаю&quot;. Это в их тупых бошках  здесь,увы,лейтмотив...
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