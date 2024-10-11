Влад Владимиров

Надо бы заменить там Сербии понятие "помощь" на "содержание". Помогать здесь нужно только тем, у кого в башке присутствует лишь позитив. Хохлы же в данном случае, увы, не достигли в этом вопросе понимания... "Что не зьим, то надкусаю". Это в их тупых бошках здесь,увы,лейтмотив...