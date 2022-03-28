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Жоан Лапорта: «Я хочу выиграть Ла Лигу, «Барса» может сделать это. Хави все делает как в кино»

Президент «Барселоны» заявил о желании выиграть чемпионат Испании. «Я хочу выиграть Ла Лигу. Я не хочу быть вторым.

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