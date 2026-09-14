От планирования до рождения по ОМС: как страховая компания помогает семье на каждом этапе

От планирования до рождения по ОМС: как страховая компания помогает семье на каждом этапеЧтобы родители могли сосредоточиться на главном, государство предоставляет внушительный объем бесплатной медицинской помощи в рамках системы ОМС, а страховая компания «СОГАЗ-Мед» обеспечивает полноценное сопровождение семьи на каждом этапе.