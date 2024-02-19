Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сталина бы сюда: в Москве и Санкт-Петербурге до сих пор работают компании Бени Коломойского

Сталина бы сюда: в Москве и Санкт-Петербурге до сих пор работают компании Бени Коломойского

Интересные истории Представьте себе такую картину: идёт Великая Отечественная война, СССР воюет с фашистской Германией.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
*Ни губернатор Беглов, ни руководство Москвы и России в целом, не приложили никаких усилий, чтобы прекратить это дичайшее безобразие! Кто ответит за это?  Сталина бы сюда!*   .....  Любая иностранная компания, враждебная к  России, но работающая на её территории, это беспредел и  враг для нашей  экономики. Фабрику  Порошенко закрыли, теперь надо  и компании Коломойского закрыть и  приватизировать или нацианализировать  в пользу России.
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12 час.
ВТ
Виталий Тарасов
ВСЁ  -  ТАКИ  -  ВСЁ  -  ТАКИ!  -  И!  -  ВСЁ  -  ТАКИ  -  ВСЁ  -  ТАКИ.    Уважаемый,  Борис  Выдрин.   Так  тож  гений -  В. И.  Ленин  говорил :  “Буржуазия предаст Родину и пойдёт на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы”  - В.И.Ленин ПСС том 25 стр 290.      - “Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.”  - В.И.Ленин ПСС том 23 стр.47  Всем  крепкого здоровья  и,  -  не  забывайте  о  том,  о  чём  предупреждал  В.  И.  Ленин.
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11 час.
Наталия
Компании Коломойского и диаспоры работают, а вот ФСБ -нет.
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11 час.

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