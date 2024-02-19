Сталина бы сюда: в Москве и Санкт-Петербурге до сих пор работают компании Бени Коломойского

*Ни губернатор Беглов, ни руководство Москвы и России в целом, не приложили никаких усилий, чтобы прекратить это дичайшее безобразие! Кто ответит за это? Сталина бы сюда!* ..... Любая иностранная компания, враждебная к России, но работающая на её территории, это беспредел и враг для нашей экономики. Фабрику Порошенко закрыли, теперь надо и компании Коломойского закрыть и приватизировать или нацианализировать в пользу России.

ВТ

Виталий Тарасов

ВСЁ - ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ! - И! - ВСЁ - ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемый, Борис Выдрин. Так тож гений - В. И. Ленин говорил : “Буржуазия предаст Родину и пойдёт на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы” - В.И.Ленин ПСС том 25 стр 290. - “Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.” - В.И.Ленин ПСС том 23 стр.47 Всем крепкого здоровья и, - не забывайте о том, о чём предупреждал В. И. Ленин.