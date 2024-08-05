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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Койта: «Приехал всего за неделю до начала РПЛ, готов не на 100%. Требуется время на адаптацию к местному футболу» 

Ранее малиец выступал за «Ред Булл». О позиции на поле «На меня очень рассчитывают в ЦСКА. Когда я подписывал контракт, то мне сказали об этом.

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