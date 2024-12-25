Эксплуатация, экспорт и боевое применение китайских буксируемых зенитных артиллерийских установок В течение длительного периода времени зенитная артиллерия составляла основу китайской системы ПВО.
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Эксплуатация, экспорт и боевое применение китайских буксируемых зенитных артиллерийских установок В течение длительного периода времени зенитная артиллерия составляла основу китайской системы ПВО.
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