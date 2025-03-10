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Шаппс: Трамп может пойти на большие уступки от имени Украины

Шаппс: Трамп может пойти на большие уступки от имени Украины

Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине. Такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью YouTube-каналу "War & Politics".

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