ВС РФ "Геранью" поразили железнодорожный состав ВСУ в Волынской области

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ВС РФ поразили железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства, в Волынской области.
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