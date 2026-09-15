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ТАСС

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ВС РФ "Геранью" поразили железнодорожный состав ВСУ в Волынской области

ВС РФ "Геранью" поразили железнодорожный состав ВСУ в Волынской области

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ВС РФ поразили железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства, в Волынской области.

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