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Царьград

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«Коммунальная осень» сдвигается: отопление в Москве могут включить позже обычного

«Коммунальная осень» сдвигается: отопление в Москве могут включить позже обычного

Отопительный сезон в Москве могут начать на 1–2 недели позже, говорят синоптики.Начало отопительного сезона в Москве может сдвинуться на одну-две недели из-за тёплой осени.

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