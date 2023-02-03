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Селюк о Захаряне: «Футболист не про «Челси». Ему порой и в РПЛ физики не хватает, что говорить об Англии»

Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». – Как к слухам про «Челси» и Захаряна относитесь? — Думаю, изначально это в большей степени был агентский вброс, как обычно у нас это происходит.

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