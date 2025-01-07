«Я тоже так могу». Шарль Леклер готов взять пример с Ферстаппена

«Могу так же». Шарль Леклер готов взять пример с ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Ferrari Шарль Леклер считает агрессивность Макса Ферстаппена на трассе проявлением гоночного мастерства и уверен, что в этом плане не уступает нидерландцу.
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