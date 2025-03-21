В Steam раздают культовую адвенчуру от Бенуа Сокаля – Amerzone: The Explorer's Legacy Знакова...

В Steam раздают культовую адвенчуру от Бенуа Сокаля – Amerzone: The Explorer's LegacyЗнаковая приключенческая игра Amerzone: The Explorer’s Legacy, с которой начался путь знаменитого геймдизайнера Бенуа Сокаля, стал бесплатной в цифровом магазине Steam.