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Названы главные причины сахарной зависимости

Названы главные причины сахарной зависимости

Резкий отказ от сахара может спровоцировать головные боли, раздражительность и "энергетическую пустоту" Людям с высоким уровнем стресса и тревожности труднее всего отказаться от сахара, рассказала РИА Новости исследователь департамента психологии и нейронаук Оклендского технологического университета Римке Бейкер.

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