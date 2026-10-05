Названы главные причины сахарной зависимости

Резкий отказ от сахара может спровоцировать головные боли, раздражительность и "энергетическую пустоту" Людям с высоким уровнем стресса и тревожности труднее всего отказаться от сахара, рассказала РИА Новости исследователь департамента психологии и нейронаук Оклендского технологического университета Римке Бейкер.