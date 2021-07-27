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Чемпион NABA из Казахстана Мусадилов узнал дату возвращения на ринг

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (10-0, 9 КО) определился с датой следующего поединка.

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