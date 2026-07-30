Замгендиректора «Газпром энергохолдинга» задержан по подозрению во взятке в 50 млн рублей

Ещё одно громкое задержание: замгендиректора «Газпром энергохолдинга» взят под стражу. Утром 30 июля оперативники Службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве Игоря Моисеенко — заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ).
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