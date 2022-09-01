Россияне внезапно стали реже покупать презервативы

Российские аптеки начали фиксировать стремительное падение продаж презервативов. Так, за семь месяцев этого года жители страны купили на 16,4 процента меньше этих медицинских изделий в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, пишут "Ведомости".
Российские аптеки начали фиксировать стремительное падение продаж презервативов. Так, за семь месяцев этого года жители страны купили на 16,4 процента меньше этих медицинских изделий в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, пишут "Ведомости".
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