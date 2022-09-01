РЕН ТВ

195 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Софья Жукова
    Экстремист номер один -сам Байден.Байден назвал Тра...
  • Людмила Прищепа
    Весь приезд МАГАТЭ, по-моему, сплошная показуха и ничего не даст, игра в демократию. Ну что же, поживем, увидим.Гросси: МАГАТЭ уд...
  • Софья Жукова
    Ясно, как Божий день, раз враги России оплакивают Горбачёва, это лишь подтверждает, что он ПРЕДАТЕЛЬ!!!В США открыли кни...

Россияне внезапно стали реже покупать презервативы

Российские аптеки начали фиксировать стремительное падение продаж презервативов. Так, за семь месяцев этого года жители страны купили на 16,4 процента меньше этих медицинских изделий в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, пишут "Ведомости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх