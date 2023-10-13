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Этот таинственный мир

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Квантовое превосходство

Квантовое превосходство

Квантовое превосходство - термин, введенный Джоном Прескиллом, физиком-теоретиком из Калифорнийского технологического института, в 2012 году для обозначения этапа, когда квантовый компьютер может решить задачу, которую не может решить ни один классический компьютер, за любое возможное время, независимо от того, насколько полезной или значимой является эта задача.

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