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«Зенит» получил награду за создание футбольного интернет-контента

«Зенит» получил награду за создание футбольного интернет-контента

Петербургский «Зенит» получил награду Football Content Awards за создание футбольного интернет-контент в категории «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».

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