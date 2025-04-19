Диагностика бытовой техники: как определить причину неисправности до вызова мастера Татьяна СоломонСовременные бытовые приборы — неотъемлемая часть комфортной жизни, но даже самый надежный помощник может неожиданно перестать работать.
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