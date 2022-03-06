Орловские полицейские задержали гражданина с 30-граммами синтетического наркотика в пачке сигарет

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу поступила оперативная информация о том, что орловец 1979 года рождения может быть причастен к незаконному распространению наркотических средств на территории региона.
Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу поступила оперативная информация о том, что орловец 1979 года рождения может быть причастен к незаконному распространению наркотических средств на территории региона.
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