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Орловские полицейские задержали гражданина с 30-граммами синтетического наркотика в пачке сигарет

Орловские полицейские задержали гражданина с 30-граммами синтетического наркотика в пачке сигарет

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу поступила оперативная информация о том, что орловец 1979 года рождения может быть причастен к незаконному распространению наркотических средств на территории региона.

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