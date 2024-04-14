В Краснодаре хирурга, привившего мальчику лицо, попросили уволиться

В Краснодаре пластического и реконструктивного хирурга Алексея Дикарева, который провел уникальную операцию по пересадке лица ребенку после нападения собаки, попросили уволиться из Кубанского медицинского университета.
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