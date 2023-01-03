Федерация футбола США получила информацию о тренере сборной, которая «прикончит его». Берхалтер сам рассказал о домашнем насилии против жены в 1991 году

Тренер сборной США лично рассказал об инциденте домашнего насилия в отношении своей жены. Сообщается, что во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и сообщил, что у него есть информация о тренере Грегге Берхалтере, которая «сведет его с ума».