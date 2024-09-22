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Названы победители фотоконкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2024

Названы победители фотоконкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2024

Победитель в категории «Животные, находящиеся под угрозой исчезновения»: морские львы купаются в реке / © Richard Robinson Снимок абсолютного победителя конкурса: совместная охота горбатых китов / © Scott Portelli Победитель в категории «Животные в естественной среде обитания»: одинокий императорский пингвин на льду в море Росса в Антарктиде / © Wayne Sorensen Победитель в категории «Пейзаж»: листопадный бук (Nothofagus gunnii) в Тасмании / © Benjamin Alldridge Победитель в категории «Макросъемка»: паук-дейнопид во время ночной охоты / © Adam Javorčík Победитель в категории «Молодой фотограф»: австралийский пеликан на гранитных скалах залива Энкантер в Южной Австралии / © Maya Hughes Победитель в категории «Астрофотография»: звездный свет в Радужной долине Австралии / © Brody Gamble Победитель в категории «Монохромная фотография»: дерево в национальном парке «Голубые горы», Новый Южный Уэльс / © Beth Baker Победитель в категории «Аэрофотосъемка»: молодой горбатый кит выпрыгивает из воды / © Tim Burgess .

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