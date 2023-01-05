Хочется чего-то к чаю

﻿﻿Порции: 8 Время работы: 20 минут Время приготовления: около 60 минут Общее время: 80 минут Время охлаждения: около 2 часов Уровень: средний Для приготовления бисквита с кремом нам понадобится: Для печенья: 280 г муки 1 щепотка соли 7 г разрыхлителя 70 мл молока 170 г сахара 150 г сливочного масла 4 яйца 5 чайных ложек какао 2,5 мл ванильного экстракта 500 г фасоли для запекания Для сливочного сыра: 500 г творога 150 г сахара 5 мл ванильного экстракта 6 листов желатина Для украшения: 100 г малины + 50-100 мл воды 300 г разных ягод + 50-100 мл воды свежие ягоды для украшения раскрошенный торт Для работы: 2 формы для торта диаметром 25 см Приготовление бисквита с начинкой: 1.