Новый способ борьбы с мошенничеством придумали в Совете Федерации: внедрение уникального PIN-кода

В Совете Федерации придумали новый способ для борьбы со злоумышленниками.Сенатор Артём Шейкин предложил обязать операторов связи устанавливать уникальные PIN-коды на SIM-карты, что позволит защитить от мошенников информацию на привязанных к номеру телефона аккаунтах.