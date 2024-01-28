Новый способ борьбы с мошенничеством придумали в Совете Федерации: внедрение уникального PIN-кода

В Совете Федерации придумали новый способ для борьбы со злоумышленниками.Сенатор Артём Шейкин предложил обязать операторов связи устанавливать уникальные PIN-коды на SIM-карты, что позволит защитить от мошенников информацию на привязанных к номеру телефона аккаунтах.
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