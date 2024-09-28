Учёные назвали самое опасное место дома, где скапливаются опасные бактерии

Опасные для жизни бактерии запросто могут поселиться в жилых домах и квартирах. Учёные обнаружили большие скопления микроорганизмов, которые вызывают пневмонию и легионеллёз, в стоках раковин и умывальников.
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