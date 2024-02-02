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Закон, порядок, государство

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Расчёты ЗРК «Бук» Восточного военного округа провели тренировку по уничтожению условных воздушных целей в Приморье

Расчёты ЗРК «Бук» Восточного военного округа провели тренировку по уничтожению условных воздушных целей в Приморье

В ходе тренировки личный состав ЗРК «Бук» отработал алгоритм действий по получению сигнала о нарушении воздушной границы неопознанным летательным аппаратом условного противника, его обнаружении, сопровождении и условном уничтожении.

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