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Герой мема "Сафонов, оплатить!" и экс-помощник Жириновского погиб на СВО

Герой мема "Сафонов, оплатить!" и экс-помощник Жириновского погиб на СВО

Бывший депутат Государственной Думы РФ Василий Власов сообщил о гибели в зоне специальной военной операции Александра Сафонова – героя известного мема с Владимиром Жириновским, которого тот просил всё "оплатить".

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