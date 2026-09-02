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Царьград

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Global Times: В Пекине открыли "Детский сад" для обучения роботов

Global Times: В Пекине открыли "Детский сад" для обучения роботов

В Пекине открыли центр для обучения роботов методом проб и ошибок. Проект совместно реализуют китайская компания Tashan Technology и команда канадского ученого Ричарда Саттона.

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