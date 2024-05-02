Матвиенко: после СВО необходимо провести трибунал по виновным в трагедии в Одессе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале заявила, что по итогам специальной военной операции должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.
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