НИИ гриппа заплатит за перевозку биологических образцов 5 млн

В Петербурге на Петроградке находится ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава России — ведущий научный центр изучения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
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