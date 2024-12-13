Принять участие в помощи птицам могут неравнодушные из Восточного Дегунина

Волонтерская экологическая акция «Накорми птицу» продлится в городе до 19 января 2025 года. Как сообщила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, каждый желающий может передать угощения для пернатых или кормушку в любой из семи пунктов сбора.