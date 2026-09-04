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Шоу Канье Уэста в Петербурге все-таки отменили: очередное заявление от площадки

Шоу Канье Уэста в Петербурге все-таки отменили: очередное заявление от площадки

Анонсированное ранее шоу Канье Уэста на «Газпром Арене»Анонсированное ранее шоу Канье Уэста на «Газпром Арене» Канье Уэст«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на „Газпром Арене“ никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — в очередной раз ошарашило всех пуководство «Газпром Арены».

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