Шоу Канье Уэста в Петербурге все-таки отменили: очередное заявление от площадки

Анонсированное ранее шоу Канье Уэста на «Газпром Арене»Анонсированное ранее шоу Канье Уэста на «Газпром Арене» Канье Уэст«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на „Газпром Арене“ никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — в очередной раз ошарашило всех пуководство «Газпром Арены».