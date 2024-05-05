Repubblica: у НАТО есть две "красные линии" для вступления в конфликт на Украине

Североатлантический альянс на фоне беспокойства Запада по поводу провалов Вооруженных сил Украины на фронте неофициально и "в очень конфиденциальной форме" установил для себя две "красные линии", пересечение которых может привести к прямому вмешательству НАТО в украинский конфликт.