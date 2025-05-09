Доход Apple App Store в минувшем году оценили более чем в $10 миллиардов — и это только в СШАПокупки, совершенные в App Store только американскими пользователями в минувшем году принесли Apple $10 млрд, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитическую компанию Appfigures.