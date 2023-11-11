Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

337 подписчиков

«Без альтернатив»: В США сообщили, что Украине придется отдать России за мир

«Без альтернатив»: В США сообщили, что Украине придется отдать России за мир

Бывший американский военный Дэниел Дэвис, вышедший в отставку, на своём YouTube-канале сообщил, что Украине придется отдать России за мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей К
Запад уже пришёл к выводу что худшие варианты для России выбирает правящая элита России, поэтому запад выжидает когда Россия выйдет со своими предложениями, чтобы отталкиваясь от них урегулировать отношения между Украиной и Россией. А Российская правящая элита ждёт  предложений запада чтобы их в основном  принять поартачившись в мелочах, для приличия.  КАК ТО ТАК.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх