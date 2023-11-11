«Без альтернатив»: В США сообщили, что Украине придется отдать России за мир

Сергей К

Запад уже пришёл к выводу что худшие варианты для России выбирает правящая элита России, поэтому запад выжидает когда Россия выйдет со своими предложениями, чтобы отталкиваясь от них урегулировать отношения между Украиной и Россией. А Российская правящая элита ждёт предложений запада чтобы их в основном принять поартачившись в мелочах, для приличия. КАК ТО ТАК.