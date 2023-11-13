НРА присвоило СберСтрахованию жизни ESG-рейтинг AА.esg

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило СберСтрахование жизни ESG-рейтинг на уровне АA.esg, что демонстрирует очень высокий уровень интеграции повестки ESG в деятельность компании и качества соблюдения соответствующих практик.
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