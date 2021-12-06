Театр абсурда

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Как живёт золотой мальчик 17-летний Мика Песков, который “не гоняет, а только учится”?

Как живёт золотой мальчик 17-летний Мика Песков, который “не гоняет, а только учится”?

Кто в России не знает Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина? А теперь уже почти все знают и его старшую дочь Елизавету, которая на страницах СМИ и интернет изданий появляется уже чаще, чем большинство государственных чиновников.

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