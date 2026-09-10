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Регионы России

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ЦБ продлил полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака до 2026 года

ЦБ продлил полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака до 2026 года

Совет директоров Банка России утвердил продление полномочий финансового омбудсмена Дениса Васильевича Новака с 25 октября 2026 года, сообщили в регуляторе.

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