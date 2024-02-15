Катарский Lesha Bank покупает банк в Казахстане

Крупный катарский Lesha Bank (прежнее название Qatar First Bank ) 14 февраля 2024 года заключил предварительное соглашения о покупке банка у национального холдинга «Байтерек», следует из сообщения катарской фондовой биржи.
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