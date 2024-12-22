Кухня и дом
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Кухня и дом

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Еда — это удовольствие, но иногда неудачный выбор блюда может превратить его в сомнительное приключение.

Еда — это удовольствие, но иногда неудачный выбор блюда может превратить его в сомнительное приключение.

﻿﻿Стоит ли начинать знакомство с рестораном, какие блюда не стоит заказывать, пока не убедитесь в высоком качестве ресторана? Как оценить свежесть продуктов и что делать, если есть вопросы? Сухроб Махмудов, шеф-повар международного уровня, почетный член Ассоциации поваров Узбекистана, автор плана стратегического развития направления «Рестораны отеля «Сахид Зарафшон» и участник крупных кулинарных конкурсов, делится советами по безопасному выбору продуктов питания (см также: Культура чаевых в Мир: Сколько стоит благодарность).

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