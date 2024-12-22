﻿﻿Стоит ли начинать знакомство с рестораном, какие блюда не стоит заказывать, пока не убедитесь в высоком качестве ресторана? Как оценить свежесть продуктов и что делать, если есть вопросы? Сухроб Махмудов, шеф-повар международного уровня, почетный член Ассоциации поваров Узбекистана, автор плана стратегического развития направления «Рестораны отеля «Сахид Зарафшон» и участник крупных кулинарных конкурсов, делится советами по безопасному выбору продуктов питания (см также: Культура чаевых в Мир: Сколько стоит благодарность).