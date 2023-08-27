Закон и Порядок

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Ищи, кому выгодно…

Ищи, кому выгодно…

Кто стоит за крушением самолета Евгения Пригожина? Владимир Малышев 25.08.2023    Как сообщило МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.

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Комментарии
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Antanas
США мастера на такие дела.
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8 час.
Николай Титов
Ну что тут скажешь, валите все на Англичан, те еще сволочи.  Круг подозреваемых  может быть очень обширен.  Взрывчатка могла быть заложена  (так, на всякий случай)  и за месц и больше до полета.  А импульс с земли можно подать  когда угодно,  главное зхнать, что в самолете  находится тот кто надо.   Это очень удобно.  Поэтому, на месте долностных лиц,  и всех тех кто любит  пользоваться персональными самолетами, нужно пять раз подумать, прежде чем в него садится.  А врагов у Пригожина, это общеизвкестный факт,  было очень много и не только  на Украине.
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8 час.
Мария Беликова
Англо-саксы специализируются на этом испокон веков.
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7 час.

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