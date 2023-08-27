Кто стоит за крушением самолета Евгения Пригожина? Владимир Малышев 25.08.2023 Как сообщило МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.
Ищи, кому выгодно…
Комментарии
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Antanas
США мастера на такие дела.
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8 час.
Николай Титов
Ну что тут скажешь, валите все на Англичан, те еще сволочи. Круг подозреваемых может быть очень обширен. Взрывчатка могла быть заложена (так, на всякий случай) и за месц и больше до полета. А импульс с земли можно подать когда угодно, главное зхнать, что в самолете находится тот кто надо. Это очень удобно. Поэтому, на месте долностных лиц, и всех тех кто любит пользоваться персональными самолетами, нужно пять раз подумать, прежде чем в него садится. А врагов у Пригожина, это общеизвкестный факт, было очень много и не только на Украине.
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8 час.
Мария Беликова
Англо-саксы специализируются на этом испокон веков.
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7 час.
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